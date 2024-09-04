البترول تبحث مع "توتال" الفرنسية توريد الغاز القبرصي إلى مصر

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع مسئولي شركة توتال إنرجيز الفرنسية؛ لاستعراض أنشطة الشركة في مصر والخطط المستقبلية، في ضوء المزايدة الأخيرة التي طرحتها شركة إيجاس لعام 2024 للبحث عن البترول والغاز واستغلالها في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، شهد اللقاء بحث إمكانية ربط إنتاج الشركة الفرنسية من الحقول القبرصية مع التسهيلات المصرية كخيار أول والمفضل بالنسبة للشركة لما تتمتع به مصر من دور بارز في المنطقة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد المدير التنفيذي للبحث والاستكشاف بشركة توتال، أنها تعمل حالياً على تقييم الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة في المزايدة الجديدة التي طرحتها مصر مؤخراً وتحديد أفضل المناطق لتقديم عروضها ، مشيراً إلى أن توتال تعتبر توريد الغاز المنتج من حقولها في قبرص إلى مصر خياراً أولياً والأفضل من الناحية اللوجستية.

وكما أوضح بدوي على أهمية دور التكنولوجيات الحديثة في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف والإنتاج من خلال الشراكات الاستراتيجية المثمرة وتبادل الخبرات والإمكانيات الفنية والتكنولوجية بما يحقق الأهداف والاستفادة لكافة الأطراف المعنية بهذه الأنشطة.

وأكد بدوي، أن حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار البترولي يتبعها خطوات أخرى في المستقبل.

ورحب بدوي برغبة الشركة الفرنسية في توريد الغاز المنتج من الحقول القبرصية لمصر سواء لتسييله في مصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره أو استخدام بعض الكميات منه لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة وموقع جغرافي واستراتيجي ما يؤهلها لأن ترسخ دورها كمركز إقليمي للغاز.

ومن جانبه أكد رئيس توتال مصر أن الشراكة بين توتال وأدنوك الإماراتية في مصر تستهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الأفريقية باعتبار مصر بوابة للقارة السمراء.

وأشار رئيس توتال مصر إلى رغبة الشركة أيضاً في التوسع في نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات ، ولفت إلى أن توتال تمتلك مركز فني في مصر لخدمات سيارات النقل الخاصة بهم وكذلك مركز لتدريب السائقين وتعتبر مصر مركزاً لعملياتها في المنطقة.

وضم الوفد التابع للشركة توماس شتغاوس، المدير التنفيذي لتوتال للتسويق ورئيس توتال مصر وباسكال برييون، المدير التنفيذي لتوتال للبحث والاستكشاف.