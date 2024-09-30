انخفاض أسعار اللحوم وزيت عباد الشمس وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الدواجن، واللحوم، والفول، وزيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.93 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 55.97جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26 جنيه، بتراجع جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.4 جنيه، بتراجع 7.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.47 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.85 جنيه، بزيادة 86 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.25 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 98.33 جنيه، بتراجع 6.72 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة:391.68 جنيه، بتراجع 8.72 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.09 جنيه، بتراجع 4.26 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.19 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.74 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.89 جنيه، بزيادة 6.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.45 جنيه، بزيادة 5.98 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.42 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 95.9 جنيه، بتراجع 13.91 جنيه