شعبة الخضروات تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

كتبت- داليا الظنيني:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تقوم بعمل مبادرات من أجل تخفيف العبء على المواطنين، موضحًا أن السبب في ارتفاع بعض الأسعار يرجع لـ التغيرات الجوية، وقلة المعروض.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن وزير التموين أطلق مبادرة "من البيت للغيط" من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة، معلقًا : "هناك سلع تشهد زيادة بالأسعار منها المبرر ومنها غير المبرر".

ووأضح، أن وفرة المعروض سينتج عنه انخفاض في الأسعار، والفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضًا في أسعار الطماطم، والبطاطس، مؤكدًا أن هناك منافذ تابع لوزارة الزراعة والتموين، من أجل أن يكون هناك كثرة في المعروض.

وأكد أن أسعار الطماطم ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بعد أن تتوافر الطماطم في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الفترة فاصل زراعة، وبعد جني المحصول الجديد الطماطم ستنخفض الأسعار.