بعد تعيين يوسف بطرس غالي بعضويته.. ما هو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية؟

كتب- أحمد والي:

صدر قرار جمهوري خلال الأسبوع الجاري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن بين أعضائه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2011.

ويعني هذا القرار عودة يوسف بطرس غالي وزير المالية المخضرم في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ليكون فاعلا في إدارة الاقتصاد.

ويأتي ذلك بعد برائته من كافة الإتهامات حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في 2023 ببرائته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته، وقبلها البراءة في قضية "اللوحات المعدنية".

ماذا نعرف عن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية؟

- يعد مجلس التنمية الاقتصادية أحد المجالس التخصصية، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 بعد عام من توليه الرئاسة.

- يختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات.

- تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية.

- حسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.

- دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

- دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

- دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.

- اقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.

- كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.