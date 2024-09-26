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المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

06:11 م الخميس 26 سبتمبر 2024

صرف مرتبات

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كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وفق بيان صحفي اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و4 أيام من شهر أكتوبر و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 8، 9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

مواعيد صرف مرتبات وزارة المالية متأخرات مستحقات العاملين الدكتور شريف خيري صرف رواتب العاملين ماكينات الصراف الآلي
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