البريد يتعاون مع شركة السكر لتسهيل حصول المواطنين على خدماتها

كتب - علاء حجاج:

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية يتيح للهيئة تقديم خدمات الشركة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.



وقّع البروتوكول كل من عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، واللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

قال عبده علوان إن البروتوكول يعكس تعاون مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتسهيل الخدمات على المواطنين، كما يساهم في تطوير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة، مما يقلل من تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، ويدفع نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.



وأشار إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين و استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية وترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



وأوضح إن البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التسهيل على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في حصولهم على الخدمات مثل صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، منتشرين بجميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

قال اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شركة السكر والهيئة القومية للبريد في المجالات المالية والخدمية والتسويقية من خلال استغلال القنوات والخدمات المتعددة والقدرات المعلوماتية للهيئة القومية للبريد والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين المتعاملين مع شركة السكر في صرف وتحصيل المستحقات وتقديم طلبات الحصول على منتجات شركة السكر وتسليمها للعملاء بالعنوان المسجل عند تقديم الطلب.