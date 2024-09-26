لماذا ترتفع بعض الأسهم بالبورصة دون وجود أسباب جوهرية مبررة؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء ومتعاملون في سوق الأوراق المالية لمصراوي، إن ارتفاع أسهم بعض الشركات بالرغم من عدم وجود أسباب جوهرية تبرر هذا النمو في أداء السهم يرجع إلى عدة أسباب منها وجود أخبار إيجابية عن استحوذات أو استثمارات جديدة، أو تحقيق زيادات في معدل الربحية.

شهد سوق المال صعود بعض الشركات بنسب كبيرة- خلال الآونة الماضية- دون وجود أحداث جوهرية حيث صعد سهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 43.33% وشركة الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 25% والشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة صعود 19.65% وشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 41% وغيرهم من الشركات، بما فتح باب للتساؤل عن أساب الصعود.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الارتفاعات التى تشهدها بعض الأسهم بدون وجود أحداث جوهرية تعود إلى عدة أسباب منها انتشار بعض الأخبار بين المتعاملين في السوق المحلي حول وجود إمكانية حدوث أحداث جوهرية مثل عمليات استحواذ أو ضخ استثمارات.

وأضافت أن عدم إفصاح الشركات حول الأسباب الجوهرية لصعود الأسهم التي تحدث أحيانا- لوجود صفقة محتملة- يرجع إلىعدم التوصللاتفاق حول الصفقة المتوقعة أو هذا الاستثمار.

ومن هنا تلجأ الشركات للإفصاح بعدم وجود أحداث جوهرية حتى تتوافق مع شروط الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بقواعد الإفصاح؛ بما يحميها من تكبد غرامات مالية، وفق حنان رمسيس.

وأضافت أنه من ضمن أسباب ارتفاع بعد الأسهم بالرغم من تبرير الشركات بعدم وجود أحداث جوهرية راجع إلى تفسير شامل من قِبل المتعاملين للحركة القطاع و تدفقات الاستثمار به.

وأوضحت رمسيس أن نمو الاستثمارات الأجنبية في قطاع معين وبالتحديد في شركة معينة داخل القطاع يجذب المتعاملون في الشراء عند رؤيتهم تحركات سعرية بحدود كبيرة على السهم.

وقالت آمال سيلمان، خبيرة أسواق المال، أنه من ضمن أسباب ارتفاع أسهم الشركات بدون وجود أحداث جوهرية يعود إلى حدوث تحسن في ميزانية الشركة في التوزيعات والأرباح.



وأضافت أن تداول أخبار مسبقة عن تحسن أداء الشركة قِبل الأفصاح عن القوائم المالية يخلق فرصة لصعود السهم بما يجعل المتعاملين يستفيدون من هذا الصعود بالرغم عدم وجود أحداث جوهرية في ذاك الوقت.









