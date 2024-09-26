كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-9-2024، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، بعد أن استقر سعره مع حلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر الأربعاء، مع حلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف تعاملات أمس.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 26-9-2024، وهو كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4103 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3077 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2393 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1710 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 127599 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28720 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا 0.17 % إلى نحو 2.662.63 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)