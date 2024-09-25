ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40.473 ألف جنيه، بارتفاع 201.06 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42.169 ألف جنيه، بارتفاع 155.76 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل نحو 2.781 ألف جنيه، بتراجع 7.09 جنيه.