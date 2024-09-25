انخفاض سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3086 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2656 دولارا للأوقية، (الأوقية هي تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال التعاملات، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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