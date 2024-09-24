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BBC

انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع المكرونة والفول اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

12:19 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- دينا كرم:
تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والدواجن، واللحوم ، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار المكرونة، والفول، والدقيق، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.7 جنيه، بتراجع 1.63 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.04 جنيه، بزيادة 93 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.64 جنيه، بتراجع 2.25 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.54 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.17 جنيه، بتراجع 4.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.21 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 93.7 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 386.72 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.37 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.28 جنيه، بزيادة 39 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.48 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.38 جنيه، بتراجع 3.04 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 246.28 جنيه، بتراجع 13.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.39 جنيه، بتراجع قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 93.43 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ أسعار زيت عباد الشمس
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