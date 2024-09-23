اختفاء رصيد وتحديثات ..ماذا حدث في فودافون ليلاً؟

كتب - علاء حجاج:

فوجئ عدد من عملاء شركة فودافون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعدم تمكنهم من إجراء المكالمات بدعوى عدم وجود رصيد كاف، رغم وجود رصيد فعلي لديهم، قبل أن يتم استعادة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات من بدء الشكاوي.

فما الذي حدث وما سبب هذا العطل؟

قالت شركة فودافون في توضيح رسمي، إن سبب ظهور الأرصدة بشكل غير صحيح راجع إلى تحديثات فنية.

أضافت الشركة أنها نفذت تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات وقد أدى ذلك إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، تحديداً الساعة الرابعة صباحاً، واستمر ذلك لأقل من ساعة.

وفي تمام الساعة السابعة صباحا، تداول بعض العملاء على صفحات الفيسبوك تمكنهم من استعادة أرصدتهم بشكل طبيعي، وهو ما أكدته الشركة قائلة: "تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح".

وتعمل حالياً شركة فودافون على تحديد العملاء المتأثرين بالعطل الذي تسببت فيه التحديثات، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.