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خدمة عملاء فودافون تكشف لـ"مصراوي" حقيقة سحب أرصدة العملاء- صور

05:16 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024
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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد الصاوي:

أفاد بعض عملاء شركة فودافون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عطل فني يواجههم في شبكة فودافون عند إجراء أي اتصال، ما أسفر عن عدم تمكنهم من إجراء المكالمات الهاتفية وسماع رسالة صوتية مسجلة تفيد بنفاذ الرصيد على الرغم من وجود أرصدة وباقات.

محرر "مصراوي" تواصل قبل قليل، مع خدمة عملاء شركة فودافون، إذ أكد ممثل خدمة العملاء أن هذا العطل ناتج عن وجود بعض التحديثات في الخدمة، مما تسبب في عطل الشبكة لبعض عملاء الشركة.

وأكد ممثل خدمة فودافون خلال تواصل محرر "مصراوي" معه، أن التحديثات بدأت في تمام الساعة الثانية صباحًا، لافتا إلى أنه بحلول الساعة السابعة صباح اليوم الإثنين تعود كافة الأمور لطبيعتها، إذ يستطيع كافة العملاء إجراء المكالمات لأي شبكة بشكل طبيعي.

وردًا عن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سحب الارصدة، نفى مسؤول خدمة العملاء لمحرر "مصراوي" هذه الشائعات، مؤكدًا أن كل ما يتم تردده حول ذلك الأمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأكد أنه يمكن لأي عميل من خلال الدخول على تطبيق "أنا فودافون" للتأكد من وجود الرصيد كما هو.

وأشار إلى أن فريق التنقية التابع لشركة فودافون يعمل في الوقت الحالي على تحديث الخدمة للانتهاء منها في أقرب وعودتها بشكل طبيعي لجميع العملاء في الموعد المشار إليه وهو السابعة صباح اليوم.

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