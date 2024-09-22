سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-9-2024 مع بداية التعاملات

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-9-2024، في بداية التعاملات الصباحية، بعد استقراره أمس السبت في منتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس السبت، في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه بالتعاملات الصباحية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22-9-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4040 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3535 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2357 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1683 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 125644 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28280 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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