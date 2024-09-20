تزامنا مع موسم العمرة.. سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.85 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع

بنك القاهرة: 12.84 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، 12.90 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.