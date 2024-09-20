تزامنا مع موسم العمرة.. سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع، ومتوقع زاد الطلب بين العملاء على شراء الريال السعودي خلال الفترة الراهنة، مع بدء موسم العمرة خلال شهر سبتمبر الجاري.
سعر الريال السعودي في أكبر 5 بنوك
البنك الأهلي المصري: 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.85 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع
بنك القاهرة: 12.84 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، 12.90 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
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