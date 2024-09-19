مؤسس سويفل يوضح حقيقة اقتراب الشركة من الإفلاس

كتب - علاء حجاج:

قال مصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، إنه لا صحة لما ورد ببعض التقارير حول اقتراب الشركة من الإفلاس، وأكد قنديل في تصريحات لمصراوي، أن ما حدث لسهم الشركة هو عبارة عن ما يعرف بـ (Short Seller Attack) لتحقيق مكسب سريع.

وقال قنديل "هكذا يكسبون المال .. يقدمون الادعاءات وهم يبيعون الأسهم على المكشوف..وهذا أمر شائع في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتعتبر عملية Short Seller Attack استراتيجية استثمارية تتضمن بيع أصول لا يملكها المستثمر بعد، على أمل شرائها بسعر أقل في المستقبل لتحقيق ربح من الفرق. بعبارة أبسط، هو توقع انخفاض سعر سهم ما أو أصل مالي آخر، ثم بيعه على أمل شرائه بسعر أرخص لاحقًا.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة "وولف باك" اقتراب شركة سويفل من الإفلاس، وذكر التقرير أن 92% من إيرادات شركة سويفل تأتي من مصر، وقالت الشركة التي أعدت التقرير إنها قامت بتعيين محققين لتقييم

عمليات سويفل في مصر ووجدت أنها كانت مختلة تقريبًا مثل موقع الشركة على الويب بحسب وصف التقرير، وقالت أن أحد المحققين التسجيل كسائق، لكنه لم يتلق أي رد من الشركة.

وأوضح قنديل لمصراوي، أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي ربح قدره 3 مليون دولار العام الماضي، وتابع قائلا "فكيف يمكن لها أن تفلس؟".

بحسب قنديل فقد قامت الشركة بعمليات إعادة هيكلة على مدار العامين الماضيين في مختلف الأسواق التي تعمل بها لتستعيد توازن ادائها المالي وذلك بعد ما تضررت عملياتها بسبب جائحة كورونا وتوقف شبه تام لعمليات النقل الجماعي بمختلف الأسواق.

وكانت سويفل قد تخلت عن نحو ثلث موظفيها خلال عام 2022 في محاولة منها لتحقيق الأرباح لتقليل التكاليف لوصول الشركة للربحية في عام 2023 بدلًا من العام الذي يليه 2024، واعتمدت بعض العمليات والخطوات الإدارية داخل الشركة على التكنولوجيا بشكل رئيسي بدلًا من الموظفين ليساعد في الإسراع من وتيرة العمل وتحسين أداء الشركة، وهو ما يساعد في النهاية في الإسراع نحو تحقيق الأرباح.

وفي مطلع العام الجاري وبعد أن تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 3 مليون دولار في 2023، قامت بإعادة تعيين عدد من الموظفين الذين تمت إقالتهم في الفترة السابقة، فضلا عن العمل على تنفيذ خطة للتوسع الحذر في بعض الأسواق المهمة وعلى رأسها السوق السعودي.