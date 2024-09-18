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BBC

هل تنخفض أسعار النفط والغاز بعد خفض الفيدرالي الفائدة؟ مسؤول سابق في هيئة البترول يجيب

09:34 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار النفط

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كتبت- أحمد والي:

توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في حديثه مع مصراوي "إن يساهم خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في تراجع سعر النفط عالميا لكن بشكل طفيف.

وأوضح أن هناك ارتباط بين قرارات الفيدرالي سواء برفع أو خفض الفائدة على أسعار النفط.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم في سادس اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال 2024 خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات.

وأضاف يوسف، أن العامل الأكثر تأثيرا على أسعار النفط يتمثل في قرارات "+أوبك" بحجم الإنتاج في انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط من قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح أن "أوبك+" هي العامل المؤثر الأكبر في العالم على أسعار النفط".

هبطت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب بعد أن كشف تقرير للصناعة زيادة مخزونات الوقود الخام في الولايات المتحدة، مما قلل من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والحد من التأثير المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز.

وانخفضت -صباح الأربعاء- العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.7 %إلى 73.16 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 46 سنتا أو 0.7 % إلى 70.73 دولار.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إلى أن أسعار الغاز الطبيعي تسلك طريق معاكس للنفط تماما؛ حيث لا تتأثر بقرارات الفيدرالي؛ وذلك لكونه العامل الأساسي في تشغيل كثير من الصناعات.

البنك المركزي الأمريكي أسعار النفط +أوبك أسعار الغاز الطبيعي سعر الفائدة
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