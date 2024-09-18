تراجع الزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمعلومات مجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الزيت والدقيق واللحوم والدواجن، ارتفعت أسعار المكرونة والسكر، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.89 جنيه، بتراجع 37 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.92 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.9 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.27 جنيه، بتراجع 4.75 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.31 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.15 جنيه، بارتفاع 10.32 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61 جنيها، بتراجع 5.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.42 جنيه.

لتر زيت الذرة: 93.91 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 384.86 جنيه، بتراجع 6.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.23 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.89 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.85 جنيه، بتراجع 1.67 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.76 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 92.66 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.