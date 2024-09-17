22 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و22 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 11 و19 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 و 10 جنيهات.

البصل الأحمر: سجل 3 و 10 جنيهات.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و 7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 13 و17 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 14 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 20 و 30 جنيها.

عنب كرمسن: بين 25 و40 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 15 و 17 جنيها.

الليمون البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.