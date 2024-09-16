تراجع الأرز واللحوم وارتفاع السكر اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز والفول وزيت عباد الشمس والدقيق واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار السكر وزيت الذرة والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.76 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.73 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.39 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.96 جنيه، بتراجع 3.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.02 جنيه، بارتفاع 2.88 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.62 جنيه، بارتفاع 87 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.62 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.17 جنيه، بارتفاع 2.39 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.2 جنيه، بتراجع 6.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.96 جنيه، بارتفاع 2.76 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.65 جنيه، بارتفاع 79 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.33 جنيه، بارتفاع جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.88 جنيه، بارتفاع 2.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.28 جنيه، بتراجع 97 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 30.9 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 107.92 جنيه، بارتفاع 2.79 جنيه.