ماذا نعرف عن "أنجلو جولد أسانشي" بعد استحواذها على حصة الشريك الأجنبي في منجم السكري؟

كتبت- منال المصري:

زاد البحث بين الجمهور حول شركة "أنجلو جولد أسانشي" بعد تردد أنباء على استحواذها على شركة "سنتامين" التي لها حق امتياز تشغيل منجم السكري للذهب بمصر من خلال شركة تابعة لها.

وشركة سنتامين هي المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب وهو العامل الأساسي في زيادة الاهتمام بالشركة.

ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب التي تم إنشائها مناصفة بين لهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أكد في مؤتمر صحفي أمس أنه لا مساس بحصة مصر في منجم السكري للذهب بعد أنباء استحواذ شركة جنوب أفريقية على الشركة المشغلة للمنجم.

وأشارت وزارة البترولي في بيان لها أمس إلى أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته، وفق أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤.

من هي شركة أنجلو جولد أسانشي؟

بحسب الموقع الرسمي للشركة، تأسست قبل 26 عاما وتعد من أكبر شركات تعدين الذهب عالميا ولديها محفظة متنوعة وعالية الجودة من العمليات والمشاريع وأنشطة الاستكشاف في تسع دول عبر أربع قارات.

يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدرجة في بورصة نيويورك وإدراجات ثانوية في جنوب إفريقيا وغانا، ومسجلة في إنجلترا.

وتظل الشركة منتجًا مستقلاً للذهب، دون وجود مستثمر مهيمن، وتتمتع بتنوع كبير في المساهمين يشمل أكبر المؤسسات المالية في العالم.