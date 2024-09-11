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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:40 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: سجل نحو 40.366 ألف جنيه بارتفاع 477.79 جنيه.

سعر طن حديد عز: سجل نحو 41.871 ألف جنيه بارتفاع 244.91 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل نحو 2.778 ألف جنيه، بارتفاع 116.27 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي
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