تحليل مخدرات عشوائي وتسجيل صوتي..إجراءات سلامة جديدة من أوبر

كتب - علاء حجاج:

أعلنت أوبر اليوم عن إجراءات جديدة لمراجعة وتعزيز السلامة والأمان عند استخدام التطبيق في مصر، والتي تتضمن إطلاق ميزات أمان إضافية، وتعزيز عمليات فحص السائقين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، قدمت أوبر ميزات أمان جديدة للركاب والسائقين بما في ذلك تسجيل الصوت أثناء الرحلة، وهي خاصية داخل التطبيق تم تصميمها مع مراعاة تحقيق الخصوصية لكل من السائقين والركاب وهي تتيح تسجيل الصوت المشفر أثناء الرحلات في جميع أنحاء مصر، وزر طوارئ داخل التطبيق أيضاً، والذي يربط الركاب والسائقين مباشرة بالشرطة في حالة وقوع حادث بالإضافة إلى إرسال إشعار أمان إلى فريق أوبر.

وبالإضافة إلى خاصية إخفاء هوية المتصل المتاحة حالياً، والتي تسمح للركاب والسائقين بالاتصال ببعضهم البعض مع الحفاظ على خصوصية أرقامهم أثناء استخدام أوبر، تقدم الشركة ميزة أخرى تقتضي مسح أرقام الهاتف عند إرسالها بين الطرفين أثناء الدردشة، وذلك لمعالجة المخاوف المرتبطة بذلك، حيث يتم حذف رقم الهاتف وتحذير المستخدمين من مخاطر السلامة والخصوصية المترتبة على مشاركة أرقام الهاتف في الدردشة.

كما أطلقت الشركة أداة جديدة وهي "تفضيلات السلامة" التي تمنح الركاب القدرة على اختيار ميزات الأمان داخل التطبيق التي يرغبون في استخدامها حسب الوقت والمكان الذين يطلبون فيه الرحلة. ويتضمن ذلك اختيار ثلاث ميزات أمان بحد أقصى ليتم تشغيلها تلقائيًا تبعاً لتوقيت أو موقع الرحلة.

قالت كارين عريف، رئيس قسم الاتصالات في أوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يجب على جميع السائقين الذين ينشئون حسابات على أوبر تقديم صحيفة الحالة الجنائية، ونتيجة سلبية لتحليل المخدرات وتقرير صلاحية المركبة.

أضافت أنه يتم إلزام جميع السائقين استكمال دورات للتدريب على السلامة والتي تتناول الجانب الخاص بسوء السلوك، بما في ذلك التحرش الجنسي والإساءة، كجزء من عملية التسجيل.

وأكدت أنه هناك بعض السائقين يحاولون التسجيل على التطبيق باستخدام وثائق مزورة وتقنيات احتيال متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد إلغاء أوبر لحساباتهم الأساسية، وهذه مشكلة عامة يعاني منها قطاع النقل التشاركي ككل.

وأوضحت أن الشركة قامت باستحداث آليات جديدة للفحص بما في ذلك تقنية رائدة في الصناعة تطلقها أوبر لأول مرة في الشرق الأوسط للتحقق من المستندات التي يقدمها السائقون وصورهم الشخصية قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب على المنصة. كذلك، فقد تم إضافة دورة أخرى من التدريب لفريق العمل المتخصص الذي يقوم بمراجعة وقبول هذه الوثائق، كما أضافت الشركة لإجراءاتها الحصول على عينة عشوائية من تحليل المخدرات شهريًا لضمان دقة عملية الفحص للسائقين الشركاء في مصر، وهذا بالإضافة إلى تحليل المخدرات المطلوب بالفعل من جميع السائقين عند بدء القيادة على منصة أوبر .

نبذة عن أوبر

تتمثل مهمة أوبر في خلق الفرص من خلال التنقل. لقد بدأنا في عام 2010 بحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة انتقال بلمسة زر؟ وعبر تاريخ الشركة الذي نجحت خلاله في تنفيذ مليارات الرحلات، نقوم باستمرار بتصميم منتجات لتقريب الأشخاص من الوجهات التي يريدون التواجد بها. وتعد أوبر منصة تتيح للعالم إمكانيات جديدة من خلال تغيير كيفية تحرك الأشخاص وتوصيل الطعام والأشياء عبر المدن.