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ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

02:49 م الأحد 01 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2323 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2948 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3440 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3931 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2503 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.70%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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