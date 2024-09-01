تراجع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39045 جنيها، بتراجع 454 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41607 جنيهات، بتراجع 293 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2521 جنيها، بتراجع 59 جنيها.