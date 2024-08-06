البورصات العالمية تعوض خسائرها بعد ترجيحات بتراجع الفائدة الأمريكية

كتبت- أمنية عاصم:

عادت البورصات العالمية للارتفاع اليوم، بعد خسائر على مدار جلستين نتيجة موجات بيع عنيفة مدفوعة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على نحو أسرع من المتوقع مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة.

ووفق وكالة رويترز، ارتفع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 10% بتعاملات المساء مما تسبب في شعور أولي بالارتياح، بعد أن هوى المؤشر بنسبة 12.4% خلال جلسة أمس الاثنين.

وافتتحت الأسواق الأوروبية أيضا على صعود للمؤشرات، سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (STOXX) صعود بنسبة 0.16% حتى الآن.

وحسب الوكالة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 -الأمريكي- بنسبة 0.3%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك -الياباني- بنسبة 0.2%.

وأوضحت الوكالة، أن مسؤولون الفيدرالي الأمريكي سعوا نحو طمأنة الأسواق، وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إنه "من المهم للغاية" منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.

وأضافت أنها منفتحة على خفض أسعار الفائدة حسب الضرورة وأن السياسة لابد أن تكون استباقية.

وذكرت أن السوق يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، وأن يزيد الخفض لنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، وبمقدار مماثل عام 2025.