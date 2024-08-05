رأس المال السوقي للبورصة المصرية يخسر 56 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 56 مليار جنيه خلال نهاية تعاملات جلسة اليوم ليسجل 1.890 تريليون جنيه مقابل 1.946 تريليون جنيه مع نهاية جلسة أمس الأحد.

وسجل إجمالي قيمة التداول بجلسة اليوم 4.1 مليار جنيه، وهبط أسهم 156 شركة في حين ارتفع أسهم 15 شركة و لم يتغير أسهم 38 شركة، وفق بيانات البورصة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.33% عند مستوى 27840 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.31%.

وقال سعيد الفقي محلل سوق المال، لمصراوي، إن هبوط مؤشرات البورصة بشكل حاد على مدار الجلسة الثانية على التوالى يعود إلى التأثر بالتراجعات العالمية للبورصات نتيجة التخاوف من حدوث ركود عالمي.

وأضاف الفقي أن السوق المحلي على مدار الجلستين سجل تراجع ما يقرب من 1300 نقطة، مضيفاً أنه خلال جلسة اليوم استطاع السوق أن يقلص حوالي نصف خسائر.

وقال حسام الغايش، محلل أسواق المال، إن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة تعد من ضمن أسباب التراجع أيضاً في البورصة المصرية.

وأوضح أننا نشهد على مدار 4 أيام الماضية تخارج من الأجانب في السوق المحلي حيث نسب التخارج تتراوح بين 5% لـ 7% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المتواجده كنوع من أنواع التحاوط.