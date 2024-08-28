بلاك آند ديكر الأميركية تبحث إنشاء أول مصنع للمعدات الكهربائية لأول مرة بمنطقة الشرق في مصر

كتبت- منال المصري:

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد من شركة بلاك آند ديكر الأميركية، إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة.

وضم وفد الشركة، وفق البيان، بارميش فينكاتيسواران، المدير العام لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وراهول سي، مدير التسويق بالشركة، وعمير شازاد، مدير المبيعات لمنطقة شرق وغرب أفريقيا، وإرشاد غلام، مدير المبيعات للشرق الأوسط، وإيهاب عيد، ممثل الشركة في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن توفير كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تحتاجها الشركة سيتم بشكل أسرع لتسريع حركة التأسيس والإنشاء، لتعظيم مساهمة المنشأة الصناعية الجديدة في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية بالاقتصاد المصري والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الهيئة ستمد الشركة بكافة الدراسات القطاعية والمعلومات عن الصناعات المُغذية والاتفاقيات التجارية مع الأسواق المُستهدفة للتصدير.

وقال بارميش فينكاتيسواران ببيئة الاستثمار في مصر، إن الإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري يدعم جهود الشركة لتقديم خدمات أفضل لعملائها في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، خاصةً مع ارتباط هذه الأسواق باتفاقيات تجارية واستثمارية مع مصر تُسهل تدفق منتجات الشركة من أدوات كهربائية وأجهزة منزلية.

وتنتج الشركة، إلى جانب الأجهزة المنزلية المعمرة، حزمة ضخمة من المعدات والأدوات الكهربائية التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء متسارع النمو في مصر ودول المنطقة، ولا يتم تصنيعها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا،وفق البيان.

ومن هذه الأجهزة المثاقب اللاسلكية والكهربائية والمفكات الكهربائية والمناشير الدائرية والمناشير الترددية وأجهزة السنفرة المدارية وأجهزة السنفرة بالحزام والمطاحن الزاوية والمطارق الكهربائية وأجهزة تنظيف الضغط العالي ومناشير قطع البلاط.