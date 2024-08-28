تعاون بين تنمية المشروعات ومكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب على إقامة مشروعات

كتبت- منال المصري:

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع الدكتور أحمد عبد الله أبو زيد مدير مكتبة الإسكندرية على مذكرة تفاهم وذلك للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، تم التوقيع بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات وعددا من رؤساء القطاعات بمكتبة الأسكندرية ومسؤولين من الجانبين.

وقال رحمي إن تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية للعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أوساط الشباب، و تقديم دورات تدريبية مجانيّة لتأهيلهم وتدريبهم على إقامة وإدارة مشروعات جديدة تتمتع بقدرة على النجاح والنمو، خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وأضاف رحمي أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الإسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال للاستفادة من تواجدهم الدائم في أوساط الشباب.

ويأتي ذلك بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية المقدمة من الشباب وإتاحة خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية لتحويلها إلى مشروعات لها جدوى اقتصادية متميزة، وفق رحمي.

وأضاف أن مثل هذه الشراكات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بنشر ثقافة العمل الحر وإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتعظيم الاستفادة من الكوادر الشبابية التي تحظى بها مصر.

وقال الدكتور أحمد عبد الله أبو زيد مدير مكتبة الإسكندرية، إن مجال ريادة الأعمال يعد محركا هاما للنمو الاقتصادي في مصر ويحظى بأهمية خاصة من القيادة السياسية، ما يفرض على المؤسسات أن تتبنى سياسات وخطط لتهيئة البيئة المواتية لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار.