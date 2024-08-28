فيركيم للأسمدة توافق على التقدير المبدئي لأصول أبوزعبل وأسوان للأسمدة قبل الدمج

كتبت – أمنية عاصم:

أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (الدامجة) وشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية (المندمجة) وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية (المندمجة) الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحسب الإفصاح الصادر من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، تم تحديد إجمالي صافي حقوق الملكية الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة بمبلغ 691.59 مليون جنيه.

وتم الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن دمج شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات وفقًا لصافى حقوق الملكية الدفترية في 30 سبتمبر 2022 للشركات محل الاندماج وتوزيع إجمالي حقوق المساهمين الدفترية للشركات محل الاندماج وفقًا لمعامل التوزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركات محل الاندماج وفقًا للنسب الموضحة بتقرير اللجنة المشكلة بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركات محل الاندماج والصادر من قطاع الأداء.

وتأسست شركة فيركيم مصر للأسمدة و الكيماويات في عام 2001 برأس مال يبلغ 35.1 مليون جنيه باعتبارها شركة مساهمة مصرية رائدة في صناعة الاسمدة المخلوطة، وتم إضافة الأسمدة. الأسمدة الذوابة لتساعد في دعم صناعة الأسمدة و الزراعة وتطويرها في مصر الفوسفاتية وإضافة الأسمدة