اتفاقية تعاون بين التصديري للكيماويات والتجاري الدولي لتعزيز صادرات القطاع بالأسواق العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ليصبح بذلك الشريك المصرفي للمجلس.

ووفق بيان من المجلس اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية وتمكين الشركات المحلية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الكيماوية المصرية وزيادة صادراتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

وحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية بمقر البنك بالقرية الذكية، بحضور المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وياسر عبد الاله نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التجزئة المصرفية بالتجاري الدولي، وهاني الديب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بدعم المصدرين المصريين عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تشمل تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل، اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان محلية.

كما يحرص البنك على ترسيخ تواجده الُمباشر مع أعضاء المجلس الحاليين والمحتملين في الفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ولقاءات مشتركة بين الشركات والإدارات المعنية بالبنك لدراسة سبل الدعم والتعاون.

وأشار المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أهمية هذه الشراكة لتحسين البيئة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية المصرية، وتعزيز الصورة الإيجابية للصناعة في الأسواق العالمية.

وأضاف أبو المكارم أن المجلس يعمل على تعزيز صادرات قطاعاته 12 من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية في الأسواق الحالية عبر تنظيم معارض متخصصة، بعثات تجارية، واستضافة المستوردين، مع دعم سياسات الدولة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حرص البنك على دعم للشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الديب إلى أن البنك يوفر مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات متعددة، بما في ذلك التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق والتدريب، تحت مظلة برنامج "حلول الأعمال solutions Business CIB " الذي يساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها وتحقيق أهدافها التصديرية.

وحسب البيان، يسعى البنك إلى تمكين المصدرين من الاستفادة من خبراته الواسعة في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الإفريقية.