تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الزيت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والسكر، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الزيت، والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.39 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 61.3 جنيه، بتراجع 3.7 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.62 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 104.9 جنيه، بارتفاع 7.64 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.4 جنيه، بتراجع 2.42 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.66 جنيه، بتراجع 1.17 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.3 جنيه، بتراجع 95 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.32 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 116.69 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.96 جنيه، بتراجع 7.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.43 جنيه، بتراجع 3.61 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.4 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.64 جنيها، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 517.68 جنيه، بارتفاع 390.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.72 جنيه، بارتفاع 5.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.03 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 109.07جنيه، بتراجع 11.98 جنيه.