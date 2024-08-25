ارتفاع الجمبري والسبيط والكاليماري بسوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الجمبري الصغير والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجع سعر السمك البلطي، بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و 77 جنيها، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 150 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيه، بزيادة 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.