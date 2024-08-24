مميزات فتح حساب جاري في البريد المصري

كتب- علاء حجاج:

تتيح الهيئة القومية للبريد للمواطنين فتح حساب جاري من خلال خطوات بسيطة عبر فروعها الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

كل ما عليك هو تقديم بطاقة الرقم القومي سارية لأقرب مكتب بريد وطلب فتح حساب جاري، بشرط إيداع 10 آلاف جنيه كحد أدنى لفتح الحساب.

ويتيح البريد المصري حسابات بعائد يومي 16%، كما يوفر حساب جاري بدون عائد.

ولفتح الحساب في البريد المصري مميزات عديدة منها:

عائد يومي يضاف للحساب على رصيد الإغلاق اليومي للحسابات الفضي والذهبي.

حدود قليلة لفتح الحساب "10 آلاف جنيه" تناسب جميع الفئات والشرائح.

يمكن لعملاء البريد المصري التعامل على الحساب على مدار الـ 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.