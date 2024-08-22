البترول: شل مصر تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز خلال الفترة المقبلة

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع داليا الجابري رئيس شركة شل مصر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس وشل.

واستعرض الاجتماع عرضًا توضيحيا شارحا لمناطق امتياز الشركة في مصر بالبحر المتوسط وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق، وتنمية الاكتشافات الغازية الجديدة للشركة، وإجراء أعمال الاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة، وكذا أنشطتها في مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وأكدت داليا الجابري حرص شل على تنمية أعمالها بمصر في ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أنّ العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 أعوام مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها شل.

وشهد العرض التوضيحي مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق في مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها الـ10 والـ11 لإنتاج الغاز الطبيعي، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه علي الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيس، وأعمال الاستكشاف في المناطق الجديدة.

وأكد الوزير دعم وزارة البترول الكامل لهم في مواجهة أي تحديات قد تطرأ، وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها في برامج المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق كل إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التي قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج وسيتم الإعلان قريباً عن خطة محددة الإجراءات في هذا الشأن.