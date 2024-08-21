حازم المنوفي: لا صحة لاحتمالية ارتفاع أسعار السكر

كتبت- دينا خالد:

نفى حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية - بشكل قاطع- احتمالية ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن السكر موجود بوفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن بخلاف الإنتاج المحلي.

وأكد المنوفي في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من على البطاقة التموينية.

وأوضح أن ذلك كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والآن سعر السكر مستقر ويتراوح السعر من 30 إلى 35 جنيها.

وأوضح حازم المنوفي، أن الدعم النقدي والدعم العيني نوعان من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد أو الأسر ومع ذلك فهناك 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها مرونة الاستخدام حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي حسب احتياجاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يكون عادةً مخصصًا لمنتجات أو خدمات محددة.

وأضاف في البيان أن الدعم النقدي يعزز من القوة الشرائية للأفراد، مما يتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير وخاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة، وخاصة أنهم يديرون أموالهم حسب احتياجاتهم الحقيقية.