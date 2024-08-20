تطبيق رسمي ..طريقة معرفة سرعة الإنترنت الخاصة بك

كتب - علاء حجاج:

يشكو الكثير من مستخدمي الإنترنت من صعوبات مفاجئة في الوصول للخدمة، سواء من خلال الموبايل أو عبر الإنترنت الأرضي، وقد يكون ذلك بسبب انقطاعات في الخدمة أو بطئ في السرعة، وذلك لأسباب متعددة.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت بخطوات بسيطة ومن خلال تطبيق حكومي معرفة سرعة الانترنت الفعلية للشبكة التي تستخدمها للتأكد من استقرارها قبل شكوى مقدم الخدمة.

تطبيق MYNTRA الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021، يتيح للمستخدمين التعرف على أداء شبكة الإنترنت المتصلين بها، بخطوات بسيطة، نشرحها في النقاط التالية:

حمل تطبيق MYNTRA، متاح لجميع الأجهزة الذكية "أندرويد، IOS، هواوي".

قم بإنشاء حساب على التطبيق باستخدام رقم هاتف محمول مسجل باسمك و الرقم القومي.

بعد الانتهاء من تسجيل حساب على تطبيق MYNTRA، قم بفتح التطبيق.

ادخل إلى قسم الأفراد.

أضغط على أيقونة خدماتي.

اضغط على كلمة اختبر سرعتك.

سيقوم التطبيق بقياس سرعة الإنترنت عبر الشبكة التي يتصل بها هاتفك الذكي من خلال أحدى منصات القياس العالمية، مع ملاحظة ربط الهاتف بشبكة الإنترنت المراد قياسها.

إذا كان الهدف قياس سرعة الإنترنت لشبكة الواي فاي، قم بالاتصال بشبكة الواي فاي وأغلق شبكة بيانات الموبايل.

وإذا كان الهدف قياس سرعة الإنترنت لشبكة الموبايل، قم بالاتصال بشبكة الإنترنت من خلال خدمة الإنترنت لخط هاتفك المحمول.