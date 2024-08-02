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انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

12:06 م الجمعة 02 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار المكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر الجمبري الصغير بحسب بيانات بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 62 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 190 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 320 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو الفيليه البلطي سوق العبور
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