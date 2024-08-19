رئيس شعبة الأرز يكشف أسباب تراجع أسعاره في الأسواق

كتب- حسن مرسي:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز في الأسواق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل رئيسية.

وأشار شحاتة في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى توفر فائض في إنتاج الأرز من الموسم الماضي، بالإضافة إلى جهود الدولة الحثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الأساسية ورفع المعاناة عن كاهل المستهلك المصري.

ونوه رئيس شعبة الأرز بأسعار الأرز الشعير تراجعت بمعدل 5 آلاف جنيه للطن الواحد، حيث بلغ سعره الآن حوالي 13500 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة من 17000 إلى 18000 جنيه، أما سعر الأرز العريض الحبة فيتراوح من 20000 إلى 24000 جنيه للطن في مضارب الأرز.

وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن التربة المصرية والظروف المناخية تعتبر مثالية لإنتاج أصناف مختلفة ومتميزة من الأرز عالي الجودة، وهو ما أسهم في إحداث طفرات إنتاجية على مدار السنوات الماضية، وأدى إلى تحقيق فوائض أسهمت في استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وعلى صعيد الأسعار في الأسواق، فقد استقرت أسعار الأرز في الوقت الراهن عند معدلات تتراوح من 19 إلى 24 جنيهًا للكيلو في أسواق الجملة، وذلك بالمقارنة بأسعاره السابقة التي تراوحت من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وهو ما يشير إلى حدوث انخفاض كبير وملحوظ في أسعار هذه السلعة الحيوية والأساسية في حياة المصريين.