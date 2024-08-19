بنك تنمية الصادرات يعتزم إطلاق خدمة جديدة أكتوبر المقبل لمساعدة صغار المصدرين

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ياسمينة الحسيني رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي لبنك تنمية الصادرات، إن البنك سيقدم خدمة جديدة لصغار المصدرين سيتم إطلاقها خلال أكتوبر المقبل لمساعدتهم لتسويق منتجاتهم ووصول المستوردين بالمصدرين.

وأضافت الحسيني أن البنك يقدم دراسات بالمجان لصغار المصدرين لمساعدتهم على دراسة الأسواق وتقليل مخاطر العمليات التجارية.

جاء ذلك خلال إنطلاق فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال الممثل الرسمي لشركة EVENTS DMG اليوم الأربعاء حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ويستهدف المؤتمر في نسخته الأولى مناقشة آليات النهوض بالصادرات المصرية ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات كأحد أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الوطنية لقرابة 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأشارت الحسيني إلى أن الحصة السوقية للبنك من قيمة التمويل الصادرات في مصر 9%، موضحة أن هذه النسبة تعتبر جيدة نظرا لوجود 38 بنك منافس مع حصول بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على النصيب الأكبر من تمويل الصادرات.

وذكرت الحسيني إلى أن البنك يوفر قروض لتمويل المشاركة في المعارض، وقروض لتمويل عمليات الشحن، فضلا عن توفير قروض للشركات لمساندتها في الامتثال للاشتراطات وشهادات الجودة.

وقالت إنه يمكن للشركات المصرية المُصدرة الحصول على هذه القروض.

ووفق الحسيني"لدينا الكثير، من التعاقدات مع مقدمي الخدمات للشركات المصدرة لتوفير تخفيضات على هذه الخدمات لعملاء البنك وأعضاء نادي المصدرين"