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73 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

10:25 ص الأحد 18 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و73 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي
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