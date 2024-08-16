خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والذهب وانخفاض الحديد

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض و اللحوم وزيت عباد الشمس والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض البلدي ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الفول والدقيق وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات