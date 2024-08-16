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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

01:10 م الجمعة 16 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و73 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 410 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و 350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

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