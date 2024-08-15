السويدي إليكتريك تحقق أرباح 9.1 مليار جنيه خلال 6 أشهر من 2024

كتبت – أمنية عاصم :

أعلنت شركة السويدي إليكتريك تحقيقها أرباح بعد ضريبة الدخل 9.1 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، وفق للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم الخميس، أن إيرادات الشركة سجلت 102.6 مليار جنيه خلال نصف العام الأول مقارنة بـ 69.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وتأسست شركة السويدي إليكتريك عام 2005. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.