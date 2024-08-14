البترول: جولة تفقدية لشركتي "الإسكندرية للبترول" و"التعاون للبترول" لمتابعة سير العمل

كتب- أحمد والي:

قام الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه المتمثلين في: محمد على حسانين، للتكرير والتصنيع، وايمن عبد البديع، للنقل والتوزيع وأحمد الخليفة، للتخطيط والمشروعات؛ بجولة تفقدية لشركتي "الإسكندرية للبترول"، ومستودع شركة "التعاون للبترول" بمنطقة المكس بالإسكندرية.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية لقيادات قطاع البترول للمواقع البترولية لمتابعة سير العمل وتحفيز العاملين ودعمهم لبذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج.

واستهل رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة الزيارة بتفقد شركة الإسكندرية للبترول، حيث استعرض علاء أمين، رئيس الشركة، برنامج صيانة الصهاريج بالشركة، وأخر مستجدات تركيب فاصل الأملاح الجديد بوحدة التقطير 4 الذي تقوم بتنفيذه شركة بتروجت، وموقف الغلاية الجديدة ووحدة معالجة المياة الجديدة.

كما تفقد رئيس الهيئة توريد فلاتر و شيلرات وحدة فصل الشمع من الزيت، وأعمال تحديث منصة شحن المذيبات، موقف تنفيد خط تصريف مياة التبريد على البحر (الميناء الفرنساوى)، ومشروع استكمال تطوير منطقة المستودعات الرئيسية، وتطوير منصة شحن الأسفلت، واخر مستجدات أعمال مشروع تطوير ميناء حوض البترول.

وأكد البطل، على أهمية الالتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للأصول والوحدات الإنتاجية لاستدامة الكفاءة التشغيلية للوحدات، مشدداً على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الاشتراط البيئية في كافة أنشطة الشركة.

وأوضح البطل، أهمية المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة في زيادة معدلات إنتاج الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

وعقب ذلك قام المهندس علاء البطل ومرافقوه، بتفقد مستودع شركة التعاون للبترول بمنطقة المكس، حيث استعرض المحاسب ناصر شومان أعمال التطوير الجارية بالمستودع من اعمال صيانة وتطوير الخزانات وأعمال تطوير وتحديث شبكة الإطفاء ومنظومة العمل بمنطقة منصات الشحن البترولية وأعمال تطوير وتحديث ورقمنة منظومة التحكم الرقمى للشحن بالمستودع.

وأكد البطل على أهمية مشروعات تطوير المستودع ومنصات الشحن لما له من دور حيوي ومهم في تغطية جانب كبير من احتياجات محافظة الإسكندرية من المنتجات البترولية.

كما لفت البطل إلى أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمي في منظومة نقل وتداول الوقود لدورها الفعال في إحكام الرقابة، وانتظام استقرار سوق المنتجات البترولية.