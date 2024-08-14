سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بشكل طفيف في بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2323 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2987 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 3485 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3983 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2475 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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