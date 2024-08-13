تحالف "افيكتا" و"اتصال" يدعمان مشاركة الشركات المصرية والإفريقية في "24 Fintech" بالسعودية

أعلن تحالف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفريقية " افيكتا AfICTA"، وجمعية "اتصال " EiTESAL لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن منح فرص مدعومة لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والأفريقية، للمشاركة في مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية "Fintech 24"، والذي من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر القادم بمدينة الرياض السعودية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن افيكتا، فإن معرض "Fintech 24"، سيتيح فرص للشركات المصرية والإفريقية، خاصةً أنه ملتقى لمجتمع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بـ”آسيا وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط”، في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

يستضيف الحدث البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين السعودية، وبرنامج تطوير القطاع المالي السعودي، وتنظمه فنتك السعودية بالشراكة مع Tahaluf مبتكري LEAP، وBlack Hat MEA، وCityscape Global.

ومن المنتظر أن يجذب 24 Fintech″"، المقرر إقامته بمركز معارض ومؤتمرات واجهة الرياض، نحو 26 ألف زائر و300 شركة عارضة، وأكثر من 200 متحدث عالمي، و200 مستثمر في قطاع التقنية المالية، بمشاركة رؤساء قطاعات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية أبرزهم محافظ البنك المركزي التركي، ومحافظ البنك المركزي بالمجر.

يتيح الحدث فرصة للمشاركين للتواصل مع قادة الصناعة والمبتكرين، وعرض منتجاتهم، فضلاً عن المشاركة في الموائد المستديرة وورش العمل، كما سيتم خلال الحدث مناقشة القضايا الملحة في صناعة التمويل إذ يعمل مؤتمر ومعرض “24 Fintech” على مواجهة التغيرات التكنولوجية التي تؤثر على العمليات، بدايةً من توفير البنية التحتية، وصولاً إلى خدمة العملاء.