انخفاض الفول والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق(موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجبن الرومي والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.69 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.87 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 77.8 جنيه، بتراجع 5.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.22 جنيه، بزيادة 66 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.06 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.82 جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.73 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 390.09 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.74 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الأرز السائب: 28.5 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.88 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.14 جنيه، بزيادة 68 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 255.41 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.39 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.99 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.