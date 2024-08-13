التحقيق مع "حديد عز" بتهمة إغراق السوق الأوروبية.. والشركة ترد

كتبت- أمنية عاصم :

كشفت شركة عز للصلب، في إفصاح لبورصة لندن، أنها تلقت إخطارا من المفوضية التجارية الأوروبية في 8 أغسطس، يفيد ببدء تحقيقات مكافحة الإغراق فيما يتعلق بواردات الصلب المسطح المدرفل الساخن من مصر والهند واليابان وفيتنام.

وأوضح الإفصاح أن المفوضية الأوروبية للتجارة فتحت التحقيق بناءً على شكوى مقدمة من رابطة الصلب الأوروبية (يوروفر)، مطالبةً بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، متضمنة صادرات شركة حديد عز، باعتبارها المصدر المصري الوحيد من منتجات الصلب المسطح إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

واستكمل الإفصاح، أنه وفقًا للتحقيقات التي بدأت، مطلوب تقديم بيانات معينة من كل مصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحقيقات لبعض الوقت نظرًا لأن الشكوى تشمل عددًا من البلدان، والمعلومات مطلوبة بمستوى عالٍ من التفصيل.

وأكدت شركة عز للصلب التزامها بالتجارة العادلة، وامتثالها الكامل لمبادئ التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، مضيفة أنه بلا شك أن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقاً رئيسياً لصادرات شركة عز للصلب المسطح.

وأوضحت أنها ستتعاون بشكل كامل مع هيئة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، وستقدم كافة البيانات المطلوبة، وستقدم دفاعاتها وحججها لحماية مصالحها ومصالح الصناعة المحلية المصرية