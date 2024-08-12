هبوط مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي تشجع المستثمرين على الشراء وسط اتجاه صعودي



كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت البورصة المصرية على صعود للمؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59% عند مستوى 29706 نقطة، خلال نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وسجل رأس المال السوقي ارتفاعاً بنحو 9 مليار جنيه ليسجل 2.041 تريليون جنيه مقابل 2.032 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس الأحد.

وقال معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهد الأسبوع الماضي هبوط عنيف متأثراً بانهيارات العالمية والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

وكانت أسواق المال العالمية شهدت انهيارات خلال جلسات أول الأسبوع الماضي؛ مدفوعة بمخاوف من الركود الاقتصادي، جاءت بعدما تم صدور نتائج تقرير الوظائف الأمريكية- الذي صدر يوم الجمعة - وكشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

وتابع عشماوي، أنه بالرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية على مدار جلستين أول الأسبوع الماضي إلا أن ذلك لم يؤثر على الاتجاه العام للبورصة الصاعد حيث أننا شهدنا حركات تصحيحية والهبوط نحو مستويات دعم مهم وهى 27200 نقطة ثم معاودة الصعود نحو 29 ألف نقطة مرة أخرى.

تابع عشماوي، أن تجاوز 30 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي للبورصة يمثل مستهدف لو استطاع المؤشر كسره سيصبح نقطة 30500 المستهدف الذي يليه، مضيفاً أن السوق سيشهد حركة تصحيحية صحية حيث 29200 نقطة تمثل نقطة دعم.

واستكمل عشماوي، أن مرحلة التصحيح أو مرحلة جنى الأموال تساهم في دعم المؤشر ليستطيع تجاوز نقطة 30 ألف، متوقعاً تخطيها خلال الربع الحالي من العام الجاري.

واتفق معه سيف عوني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايليت للاستشارات المالية، إن عمليات الهبوط العنيفة التي شهدها الأسواق العالمية بما فيها السوق المحلي ساهمت في زيادة عمليات الشراء من قِبل المصريين للاستفادة من فرص الشراء الجيدة؛ نتيجة النزول القوي لأسعار الأسهم.

وأوضح عوني، أننا نشهد منذ الاسبوع الماضي تخارج من قِبل الأجانب والعرب؛ مدفوع بالاستفادة من الهبوط في أسواقهم والاستثمار في الفرص الشرائية المتوافر في الأسواق الخارجية الخاصة بكل مستثمر.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين- خلال نهاية جلسة اليوم - صافي شراء من الأسهم بقيمة 295.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 139.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 156.20 مليون جنيه

وأكد عوني، أن تجاوز المؤشر الرئيسي نقطة 30 ألف يعد مدعوماً بالعديد من المحفزات تتمثل أهمها في نتائج الأعمال الإيجابية للشركات خلال الربع الثانى من العام الجاري، بالإضافة إلى أن وجود أى عمليات استحواذ صفقات قوية ستدعم صعود مؤشرات البورصة، مشيراً إلى أن مواصلة برنامج الطروحات الحكومية سيدعم الصعود نحو اتجاه صاعد.